Какое японское суеверие приводит к спаду рождаемости раз в 60 лет?

Согласно японскому суеверию, женщины, рождённые в год огненной лошади, имеют трудный характер и сокращают жизнь своих мужей. В такие годы наблюдаются статистические провалы деторождения: например, в 1966 году на свет появилось на 25% младенцев меньше по сравнению с 1965. Эксперты Всемирного банка предполагают, что в следующем году огненной лошади, 2026, такого спада не произойдёт, поскольку в современной Японии число браков по договорённости между родителями жениха и невесты невелико, а в браках по любви решение завести ребёнка не будет зависеть от старых предрассудков.