В какой стране существовал обычай удочерения, чтобы гарантировать женитьбу для родного сына?

В Китае на протяжении многих веков существовала традиция удочерения девочки, которую заранее выдавали замуж за одного из родных сыновей и растили вместе с ним до наступления половой зрелости. Такая практика чаще встречалась среди бедных слоёв общества. Для приёмной семьи она была выгодна тем, что лишала необходимости собирать большой выкуп за невесту и устраивать пышную свадьбу. А семье, откуда приходила девочка, не нужно было тратить деньги на её взращивание, ведь взрослая дочь, выйдя замуж, всё равно уходит в дом мужа и не заботится о родителях в старости. Практика была запрещена после прихода к власти коммунистов, а на Тайване только в 1970-х годах.