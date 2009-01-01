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В какой стране большинство свадеб обслуживается ненастоящими священниками?

В какой стране большинство свадеб обслуживается ненастоящими священниками?

Большинство современных японцев предпочитает устраивать свадьбы в западном стиле вместо традиционных синтоистских или буддистских обрядов. При этом зачастую церемонию проводят в отеле или специальном здании, имитирующем церковь, а в качестве священника приглашают соответствующе выглядящего актёра. Для многих живущих в Японии экспатов выступление «священником» является неплохой подработкой на выходных.

Источник: Hapa's Japan / Why Saying «I Do» in Japan is More Interesting than You'd Think?

обряды свадьбы христианство Япония

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