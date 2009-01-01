В какой стране большинство свадеб обслуживается ненастоящими священниками?

Большинство современных японцев предпочитает устраивать свадьбы в западном стиле вместо традиционных синтоистских или буддистских обрядов. При этом зачастую церемонию проводят в отеле или специальном здании, имитирующем церковь, а в качестве священника приглашают соответствующе выглядящего актёра. Для многих живущих в Японии экспатов выступление «священником» является неплохой подработкой на выходных.