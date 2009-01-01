Какие стереотипы индийских фильмов проявились на реальной свадьбе в Китае?

На свадьбе в городе Сучжоу в 2021 году мать жениха увидела на руке невесты такую же родинку, которая была у потерянной больше 20 лет назад дочери. Спросив родителей невесты, не является ли она приёмной, женщина получила ответ, что ту действительно нашли беспризорной и удочерили. Впрочем, свадьбу не остановили, так как женщина поведала, что жених — тоже приёмный сын.