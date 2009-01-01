В какой стране существует движение, стремящееся объединить практики ислама и христианства?

Нигерия по религиозному признаку примерно поровну разделена между мусульманами и христианами. С 1970-х годов в Лагосе существует движение Хрислам, созданное путём объединения практик двух религий. В одном из хрисламских храмов верующие в ходе обряда должны семь раз обойти вокруг реплики Каабы, в которую налита святая вода, попеременно выкрикивая «Аллаху Акбар» и «Аллилуйя».