Зачем австралийские ибисы перед поеданием жаб-ага несколько раз подбрасывают их в воздух?

Жабы-ага, завезённые в 1930-х годах в Австралию для борьбы с вредителями сахарного тростника, быстро расселились по континенту и стали причиной сокращения численности охотящихся на них хищников из-за смертельного яда, который выделяется их околоушными железами. Некоторые хищники, однако, приспособились поедать ага частично или полностью без вреда для себя. Самое изящное решение нашли австралийские молуккские ибисы, научившиеся для нейтрализации опасности несколько раз подбрасывать жаб в воздух. В процессе таких манипуляций жаба испытывает стресс и активно выделяет весь накопленный яд, после чего ибис вытирает её о траву или прополаскивает в воде.