Зачем птицы часто крутят головой в разные стороны?

Птицы обладают бинокулярным зрением, однако большинство видов способны вращать глазами в горизонтальной плоскости только на 10°—20°. Именно этим объясняются частые и кажущиеся хаотичными движения головой у птиц — таким образом они компенсируют малоподвижность глаз, чтобы иметь чёткую стереоскопическую картинку и правильно оценивать расстояния до внешних объектов.