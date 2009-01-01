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Зачем птицы часто крутят головой в разные стороны?
Птицы обладают бинокулярным зрением, однако большинство видов способны вращать глазами в горизонтальной плоскости только на 10°—20°. Именно этим объясняются частые и кажущиеся хаотичными движения головой у птиц — таким образом они компенсируют малоподвижность глаз, чтобы иметь чёткую стереоскопическую картинку и правильно оценивать расстояния до внешних объектов.
Источник: Википедия / Зрение птиц