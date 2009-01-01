Зачем тайваньцы массово кладут рядом с компьютерами кукурузные палочки?

На Тайване широко распространён обычай класть сверху или рядом с компьютерами и другими электронными устройствами пачку кукурузных палочек бренда «Kuai Kuai». Так как это название по-китайски означает «послушный», тайваньцы считают, что такое соседство обеспечит работу машин без ошибок. Суеверие обязывает класть не жёлтую или красную, а только зелёную пачку «Kuai Kuai», ведь на исправных устройствах горят зелёные светодиоды, а также следить, чтобы у снека не вышел срок годности.