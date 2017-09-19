Музей фактов

Какие функции у слепых может выполнять часть мозга, ответственная за обработку визуальной информации

Какие функции у слепых может выполнять часть мозга, ответственная за обработку визуальной информации

Часть мозга, ответственная главным образом за обработку визуальной информации, называется зрительной корой. У слепых эта область не отмирает, а переключается на другие функции. В одном исследовании нейрофизиологи обнаружили, что зрительная кора у слепых активируется в процессе распознавания речи, в другом — что она задействуется при решении математических задач.

Источник: N + 1 / Зрительная кора головного мозга слепых людей занялась обработкой речи, Научная Россия / Слепые используют зрительную кору мозга для работы с числами

зрение математика мозг речь слепые человек

А также: