Какому психическому расстройству не подвержены слепорождённые?

В медицинской литературе не описано ни одного случая шизофрении у слепорождённых или ослепших в очень раннем возрасте, хотя, если просто умножить статистические вероятности, в мире должно жить несколько сотен таких людей. Объяснения этому факту пока нет. Известно, что у слепорождённых на развитие мозга в отсутствии зрительных сигналов гораздо сильнее влияют слуховые и тактильные стимулы, а объём их памяти — и кратковременной, и долговременной — больше в виду более сложных бытовых условий. Можно предположить, что усиление этих функций даёт своеобразный иммунитет, ведь при шизофрении они как раз ослаблены. Приобретённая в осознанном возрасте слепота защиты от шизофрении уже не даёт.