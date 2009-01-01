Какое географическое название, означающее «верно», исторически неверно?

Одна из невключённых территорий штата Индиана носит имя Correct, хотя получила его в результате ошибки. Дело в том, что местный почтмейстер Уильям Уилл захотел назвать новое место «Comet», но заполнил форму неразборчиво. В ответном письме начальство решило уточнить, действительно ли Уилл предложил «Comet», на что тот направил сообщение «Correct» (в переводе с английского «верно»), а власти сочли, что именно это слово он изначально имел в виду.