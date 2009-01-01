Какой фигурой по форме границ является штат Колорадо?

Штаты Колорадо и Вайоминг на карте выглядят как прямоугольники, и такая их форма, заданная только линиями параллелей и меридианов, определена в решении Конгресса. Но реальная форма далека от этого из-за ошибок демаркации, допущенных геодезистами 19 века в силу несовершенства приборов, особенностей ландшафта и просто человеческого фактора. Если учесть все погрешности, то Колорадо нужно считать 697-угольником.