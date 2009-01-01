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Какие животные научились воровать молоко у кормящих самок морских слонов?
Зоологи, изучавшие морских слонов на принадлежащем Мексике острове Гуадалупе, описали практику воровства молока у кормящих самок. Дикие кошки научились незаметно приближаться к маме с малышом во время кормления и бить лапой малыша по голове, пока тот не отбегал. После этого кошка слизывала ещё текущее из соска молоко и удалялась. Точно такой же способ лакомиться молоком морских слонов зоологи обнаружили у гнездящихся на острове чаек.
Источник: Juan-Pablo Gallo-Reynoso and Charles Leo Ortiz. Feral cats steal milk from northern Elephant Seals