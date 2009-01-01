Зоопсихолог Глен Дженсен экспериментировал с крысами, предлагая им мгновенно доступную еду в чашке, а рядом еду в диспенсере, для получения которой нужно было несколько раз нажать педаль. Оказалось, что второй вариант с затратой усилий крысы предпочитали больше. В похожих экспериментах такое же поведение демонстрировали мыши, собаки, обезьяны, птицы и рыбы. Единственными испытуемыми, которые охотнее выбирали беззаботный первый вариант, стали домашние кошки.