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Можно ли встретить трёхцветного кота?
На окраску кошек влияет несколько разных генов. Только один из них, отвечающий за образование белых пятен ген O, расположен на половой хромосоме X. Самец может получить его только от матери, а самка — от обоих родителей, и если один из доставшихся её генов O доминантный, а другой рецессивный, то кошка получит трёхцветный окрас. Впрочем, трёхцветные коты тоже изредка встречаются, причиной чему является генетическая патология: полисомия XXY либо химеризм. При этом коты-химеры могут давать потомство, а коты с полисомией практически всегда стерильны.
Источник: Проверено / Правда ли, что все кошки трёхцветного окраса — самки?