Почему название населённого пункта в Аризоне переводится как «Почему»?

Одна из невключённых территорий штата Аризона носит имя Why. Основатели городка, изначально возникшего возле трёхстороннего перекрёстка, который в английском языке часто обозначается буквой Y, хотели назвать его одной этой буквой. Однако из-за действовавшего в штате запрета топонимов меньше чем из трёх букв придумали созвучное название Why.