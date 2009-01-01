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Почему название населённого пункта в Аризоне переводится как «Почему»?

Почему название населённого пункта в Аризоне переводится как «Почему»?

Одна из невключённых территорий штата Аризона носит имя Why. Основатели городка, изначально возникшего возле трёхстороннего перекрёстка, который в английском языке часто обозначается буквой Y, хотели назвать его одной этой буквой. Однако из-за действовавшего в штате запрета топонимов меньше чем из трёх букв придумали созвучное название Why.

Источник: Wikipedia / Why, Arizona

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