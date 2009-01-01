Что называли ремонтом в России времён Петра I?

Слово «ремонт» пришло во времена Петра I из французского языка, в котором есть глагол «remonter» со значением «восстанавливать». Однако долгое время это слово применялось только в узкоспециальном смысле: ремонтом называли замену состарившихся лошадей в армейских частях новыми. Занимавшихся этим офицеров, соответственно, называли ремонтёрами.