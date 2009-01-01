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Что называли ремонтом в России времён Петра I?
Слово «ремонт» пришло во времена Петра I из французского языка, в котором есть глагол «remonter» со значением «восстанавливать». Однако долгое время это слово применялось только в узкоспециальном смысле: ремонтом называли замену состарившихся лошадей в армейских частях новыми. Занимавшихся этим офицеров, соответственно, называли ремонтёрами.
Источник: Успенский Л. В. Этимологический словарь школьника / ремонт