Чем для кошек и собак опасно поедание лука?

Содержащиеся в луке, чесноке и других растениях рода Allium сульфоксиды и алифатические сульфиды могут быть смертельно опасны для собак, кошек и других животных. Для людей эти вещества угрозы не несут, а у животных разрушают эритроциты и вызывают гемолитическую анемию. Вредной концентрацией считается 5 г продукта на килограмм веса кошек и 15—30 г на килограмм веса собак, причём опасен как сырой лук, так и приготовленный любым способом. Среди других продуктов, которыми не стоит угощать питомцев — шоколад, виноград, авокадо и орех макадамия.