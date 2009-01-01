У каких животных, кроме человека, выявлена однозначная гомосексуальная ориентация?

Гомосексуальное поведение, включая ухаживание, привязанность, взаимодействие половых органов и совместное воспитание детей, выявлено более чем у 1500 видов животных. При этом в большинстве случаев самцы и самки, проявляющие сексуальную активность по отношению к своему полу, не отказываются и от гетеросексуального поведения. Считается, что гомосексуальная ориентация — состояние, когда активность направлена исключительно на свой пол — подтверждена только у двух видов: человека и овцы. Зоологи экспериментально выявили, что примерно 10% баранов принципиально отказываются спариваться с самками, но охотно пытаются делать это с другими баранами.