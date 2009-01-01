Какая часть стада овец в Турции выжила после их массового бросания в пропасть с обрыва?

В 2005 году вблизи турецкого города Геваш произошла трагедия со стадом в полторы тысячи овец. Одна из них внезапно бросилась в пропасть с обрыва, и все остальные последовали за ней. Погибли, однако, только особи, прыгнувшие в числе первых — примерно треть стада. По мере того как куча росла, для следующих овец шансы на выживание вследствие мягкого приземления повышались.