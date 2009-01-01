Музей фактов

Существуют ли товары, спрос на которые растёт при увеличении цены?

Существуют ли товары, спрос на которые растёт при увеличении цены?

Согласно закону спроса, при увеличении цены товара потребители начинают покупать его меньше, заменяя другими товарами. Однако так называемые товары Гиффена, к которым относят малопрестижные блага, часто ассоциируемые с бедностью, нарушают это правило: при увеличении цены спрос на них растёт. Классическим примером считаются базовые продукты типа картофеля или пшеничной муки: в теории, когда они дорожают, люди с низкими доходами не могут покупать более «престижные» продукты и вынуждены увеличивать количество базовых в своей потребительской корзине. Впрочем, одним из критериев отнесения товара к гиффеновским является его принципиальная незаменимость, поэтому в современном мире эмпирически выявить такие товары очень трудно. Только в одном эксперименте 2008 года были получены данные, позволяющие назвать рис товаром Гиффена для китайской провинции Хунань.

Источник: Wikipedia / Giffen Good

бедность картофель Китай мука продукты рис экономика

А также: