Существуют ли товары, спрос на которые растёт при увеличении цены?

Согласно закону спроса, при увеличении цены товара потребители начинают покупать его меньше, заменяя другими товарами. Однако так называемые товары Гиффена, к которым относят малопрестижные блага, часто ассоциируемые с бедностью, нарушают это правило: при увеличении цены спрос на них растёт. Классическим примером считаются базовые продукты типа картофеля или пшеничной муки: в теории, когда они дорожают, люди с низкими доходами не могут покупать более «престижные» продукты и вынуждены увеличивать количество базовых в своей потребительской корзине. Впрочем, одним из критериев отнесения товара к гиффеновским является его принципиальная незаменимость, поэтому в современном мире эмпирически выявить такие товары очень трудно. Только в одном эксперименте 2008 года были получены данные, позволяющие назвать рис товаром Гиффена для китайской провинции Хунань.