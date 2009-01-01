Зачем в зоопарке Роттердама посетителям выдавали очки с нарисованными глазами?

В 2007 году самец гориллы Бокито из зоопарка Роттердама, устав от того, что дети кидают в него камни, перепрыгнул отделявший его от зрителей ров с водой. Затем он напал на женщину, покусав её и сломав несколько костей. Впоследствии было установлено, что эта женщина регулярно приходила к вольеру с Бокито и устанавливала с ним зрительный контакт, а у горилл такое поведение считается признаком агрессии. После инцидента страховая компания подарила зоопарку две тысячи картонных очков, на которых были нарисованы смотрящие в сторону глаза, и посетители нередко пользовались ими.