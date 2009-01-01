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Какие млекопитающие, кроме человека, любят красный перец?

Какие млекопитающие, кроме человека, любят красный перец?

Не считая человека, млекопитающие избегают острой пищи, так как не переносят вызываемый алкалоидом капсаицином жгучий вкус. Единственным исключением являются обитающие в тропических лесах Азии тупайи, которые спокойно могут жевать перец чили, несмотря на то, что тот родом из Америки. Учёные обнаружили, что за это ответственна определённая мутация в геноме этих зверьков, которая изначально была эволюционным приспособлением, помогающим безболезненно употреблять в пищу обычный перец. Воздействие содержащегося в нём алкалоида пиперина сходно воздействию капсаицина, поэтому боль тупай от красного перца сильно притуплена.

Источник: BBC Science Focus / Tree shrews’ taste for spicy foods explained

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