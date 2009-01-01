Какие млекопитающие, кроме человека, любят красный перец?

Не считая человека, млекопитающие избегают острой пищи, так как не переносят вызываемый алкалоидом капсаицином жгучий вкус. Единственным исключением являются обитающие в тропических лесах Азии тупайи, которые спокойно могут жевать перец чили, несмотря на то, что тот родом из Америки. Учёные обнаружили, что за это ответственна определённая мутация в геноме этих зверьков, которая изначально была эволюционным приспособлением, помогающим безболезненно употреблять в пищу обычный перец. Воздействие содержащегося в нём алкалоида пиперина сходно воздействию капсаицина, поэтому боль тупай от красного перца сильно притуплена.