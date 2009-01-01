Какие шахматные дебюты получили названия в честь натрия и аммиака?

Атака Дёркина — это редко применяющийся шахматный дебют, когда конь с b1 идёт на a3. Так как в англоязычной нотации конь обозначается буквой N, запись хода выглядит как Na3. Слитное прочтение этих символов дало повод дать атаке Дёркина альтернативное название — натриевая. В зеркальном ей дебюте Амара конь идёт с g1 на h3 — Nh3. Это начало благодаря сходству с формулой аммиака прозвали аммиачным дебютом.