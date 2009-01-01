Когда и где состоялся шахматный матч, завершившийся поражением обоих участников?

Когда в шахматном турнире соперников в последнем туре устраивает ничья для достижения своих целей, им нетрудно добиться такого результата. В 1975 году на турнире в Лутоне ничья была на руку и Энтони Майлсу, который в таком случае становился победителем соревнования, и Стюарту Рубену. Игроки договорились на мирный исход, даже не сделав первого хода, однако судья вместо фиксации ничьи, которая должна была дать шахматистам по ½ очка, решил присудить 0 очков каждому. Это единственный в истории шахмат матч, завершившийся с результатом 0:0.