В какой стране более 700 почтовых служащих подверглись уголовному преследованию из-за ошибок программы?

В 1999 году подразделение Королевской почты Великобритании внедрило компьютерную систему управления Horizon. Системные ошибки программного обеспечения привели к тому, что более 700 служащих в разных филиалах были несправедливо обвинены в воровстве и растрате, что повлекло реальные уголовные сроки, банкротства, разводы и даже несколько случаев самоубийств. Расследование показало, что высокопоставленные менеджеры компании знали об ошибках, но старались скрыть эту информацию, а достоянием общественности она стала только в 2019 году, когда против почтовой службы подали групповой иск. В конце концов руководство признало проблему и решило сменить программу, а правительство выплатило многомиллионные компенсации пострадавшим.