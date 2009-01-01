В какой компьютерной игре озвучка написанного детьми текста сопровождалась ругательствами?

В 1998 году компания Panasonic Interactive Media выпустила образовательную видеоигру «Secret Writer’s Society», призванную улучшить навыки письма у детей. Вскоре покупатели версии для Macintosh столкнулись с курьёзным багом: когда игрок запускал функцию компьютерной озвучки набранного текста, вперемешку с этим текстом воспроизводились матерные слова. Необходимым условием было повторное нажатие кнопки «Read», когда озвучка уже началась, и чаще эта ситуация возникала на более старых компьютерах с малым количеством памяти. Баг проявлялся из-за плохой организации работы с указателями: при определённых условиях вместо текста пользователя воспроизводились случайные слова из зашитого в программу фильтра мата.