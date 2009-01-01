Что можно было купить в Англии 16 века, чтобы легально избежать ареста за нетяжкое преступление?

Для первой английской государственной лотереи, разыгранной в 1569 году, было продано 400 тысяч билетов стоимостью 10 шиллингов — это составляло примерно трёхнедельный заработок обычного рабочего. Для всех участников были предусмотрены призы, а ещё весьма необычные бонусы: обладатель каждого билета освобождался от одного ареста, если он не был связан с тяжким преступлением, таким, как убийство, пиратство или государственная измена.