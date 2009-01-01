Какой язык пытаются защитить авторским правом?

До начала европейской колонизации в Тасмании существовало не менее 8 языков, но все они давно вышли из употребления. Ни один из них не был описан в объёме, достаточном для восстановления, однако начиная с 1990-х годов начата работу по реконструкции единого языка «палава кани». Учёные тщательно анализируют и сопоставляют все имеющиеся записи, пытаясь воссоздать слова и оригинальное произношение, а также придумывают новые слова, стараясь соблюсти общую концепцию. Центр аборигенов Тасмании попытался защитить новый язык авторским правом, хотя ни австралийские, ни международные законы этого не предусматривают. Текущая политика организации предусматривает изучение и общение на палава кани потомками аборигенов, а всем остальным нужно запрашивать специальное разрешение с указанием целей использования языка.