Где живёт племя, в котором зятья с тёщами говорили на особом языке, который отличался от повседневного?

Язык дирбал, на котором говорят аборигены небольшого племени на северо-западе Австралии, исторически делился на две лексические системы: повседневную гувал и особую дьялнгуй. Вторая разновидность была предназначена для общения зятя с тёщей или невестки с тестем. Гувал и дьялнгуй обладают одной грамматикой, однако сильно различаются словами для обозначения одних и тех же предметов и понятий. Начиная с 1930-х годов табу стали отмирать, и молодёжь племени сейчас дьялнгуй не использует.