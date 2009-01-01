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Где живёт племя, в котором зятья с тёщами говорили на особом языке, который отличался от повседневного?
Язык дирбал, на котором говорят аборигены небольшого племени на северо-западе Австралии, исторически делился на две лексические системы: повседневную гувал и особую дьялнгуй. Вторая разновидность была предназначена для общения зятя с тёщей или невестки с тестем. Гувал и дьялнгуй обладают одной грамматикой, однако сильно различаются словами для обозначения одних и тех же предметов и понятий. Начиная с 1930-х годов табу стали отмирать, и молодёжь племени сейчас дьялнгуй не использует.
Источник: Википедия / Дирбал, Languagehat / Dixon: mother-in-law language I