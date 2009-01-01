Кто и когда сумел спастись из пустыни, сделав мотоцикл из сломанного автомобиля?

Француз Эмиль Лере в 1993 году пытался в одиночку пересечь Сахару в Марокко на автомобиле Citroën 2CV. Прямо в пустыне, за десятки километров от ближайшего населённого пункта, Лере наскочил на скалу и повредил шасси. Имев запас пищи и воды ещё на десять дней, он решил разобрать и машину и соорудить мотоцикл — это ему удалось на двенадцатый день. Когда он добрался на этом чуде техники до цивилизации, полицейский впаял ему штраф за передвижение на незарегистрированным транспортном средстве.