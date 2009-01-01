Почему американский автовладелец начал получать тысячи штрафов, хотя ничего не нарушал?

В 1979 году Роберт Барбур из Лос-Анджелеса подал заявку на персонализированный автомобильный номер, указав желаемые слова в порядке убывания приоритета «SAILING», «BOATING» и «NOPLATE» — последний вариант как отказ от получения, если первые два уже заняты. Однако ответственный департамент, буквально следуя запросу, прислал ему табличку «NOPLATE» («нет номера»), и Барбур решил её использовать в силу уникальности. Вскоре он начал получать по почте тысячи требований об оплате, так как полицейские, выписывая штрафы за неправильную парковку, для автомобилей с отсутствующими номерами писали в протоколе именно «NOPLATE». Барбур не стал сдаваться и писал многочисленные ответные жалобы, вынудив полицию изменить правила заполнения протоколов. Вскоре требования стали приходить другому автомобилисту, владевшему номером «MISSING» («отсутствует»).