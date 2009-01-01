У каких известных статуй зрачки сделаны в форме сердца?

Зрачки у статуи Медного всадника сделаны в форме сердца. Голову статуи Фальконе поручил вылепить своей ученице Мари-Анне Колло, которая, согласно легенде, через глаза призналась в любви своему учителю. У искусствоведов есть версия прозаичнее: через такую форму мастер создаёт иллюзию того, что скульптура зрячая, если зритель смотрит снизу вверх. Другой известный пример статуи со зрачками в виде сердечек — Давид авторства Микеланджело.