Какой деликатес появился из-за запрета исповедовать иудаизм?

С конца 15 века в Испании и Португалии евреев стали выселять или вынуждать креститься. Многие еврейские общины формально перешли в католичество, но продолжали исповедовать иудаизм тайно. Для обмана инквизиции португальские евреи даже стали коптить традиционные колбасы и вывешивать их на всеобщее обозрение, однако вместо свинины набивали их другими видами мяса. Такие колбасы получили название альейра, а через некоторое время уже христиане переняли рецепт и стали делать их в том числе со свининой. Сегодня альейра считается одним из гастрономических символов Португалии.