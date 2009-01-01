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Почему в «Русской правде» неоднократно встречается слово «задница»?
Сегодня «задницей» мы называем конкретно ягодицы или что-то неприятное в переносном смысле. Однако издавна это слово использовалось и для обозначения наследства, то есть того, что человек оставил позади себя. В этом значении задница неоднократно упоминается в «Русской правде». Производным словом «беззадщина» называли землю, которая после смерти владельца не доставалась никому.
Источник: Нож / Задница в радость, уютная мымра, внезапный наглец