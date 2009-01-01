Почему татуировки не исчезают в процессе обновления кожи?

Если нарисовать что-нибудь на коже маркером, по мере обновления её верхнего слоя эпидермиса рисунок постепенно исчезнет. Иначе обстоит дело с татуировками, которые образуются вводимыми иглой чернилами в более глубокий слой кожи — дерму. Чтобы избавиться от инородных тел, иммунная система посылает в атаку клетки-макрофаги, которые поглощают микрочастицы чернил, но не могут разрушить и попросту сохраняют их внутри вакуолей. Сами макрофаги не вечны, но как только они умирают и освобождают чернила, те атакуются другими макрофагами. При сведении татуировок лазером частицы чернил дробятся до такого размера, что клетки иммунной системы уже становятся способны переварить их в процессе фагоцитоза.