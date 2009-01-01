Музей фактов

По какому признаку руки человека быстро эволюционировали за последнее столетие?

У эмбриона в утробе матери в руке развивается срединная артерия, но затем с появлением соседних лучевой и локтевой артерий обычно исчезает. Однако если в конце 19 века срединная артерия оставалась примерно у 10% взрослых, то сейчас это число возросло до 35%. Относительно причин такой эволюции пока есть только гипотезы: возможно, этот сосуд нужен для увеличения притока крови к руке для обеспечения большей точности и подвижности пальцев.

Источник: Хабр / Эволюция человека продолжается: у нас появилась дополнительная артерия

кровь руки человек эволюция

