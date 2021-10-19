Можно ли при простуде есть мороженое и пить холодные напитки?

Многочисленные заболевания, которые в народе именуют простудой, вызываются вирусами, реже — бактериями. Само по себе переохлаждение организма не может вызвать простуду, если в организме нет патогенов, однако есть предположения, что воздействие холодного воздуха осушает слизистую оболочку носа, увеличивая тем самым вероятность проникновения этих патогенов. Ещё одно популярное мнение гласит, что при простуде нельзя употреблять холодные напитки и мороженое, но проведённые исследования не нашли этому подтверждений. Более того, прохладные субстанции могут облегчать присущую простуде боль в горле так же, как прикладывание холодного предмета облегчает боль от ушиба.