Новые факты теперь можно читать в Телеграме, Инстаграме и Твиттере.
Можно ли помогать выпавшим из гнезда птенцам вернуться обратно?
Часто утверждают, что нельзя прикасаться к выпавшим из гнезда птенцам, так как из-за запаха человека родители не примут его обратно. На самом деле птичье обоняние развито гораздо слабее, чем у млекопитающих, и распознавать конкретно присущий человеку запах птицы не способны. Так что аккуратно вернуть птенца в гнездо можно без опасений — другое дело, что они не всегда нуждаются в этой помощи. На земле часто находятся оперившиеся и учащиеся летать птенцы, за которыми наблюдают родители, и лучше оставить их в покое, если их жизни нет прямой угрозы.
Источник: Проверено / Правда ли, что выпавшего из гнезда птенца нельзя трогать, так как, учуяв запах человека, птица не примет его обратно?