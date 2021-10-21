Можно ли помогать выпавшим из гнезда птенцам вернуться обратно?

Часто утверждают, что нельзя прикасаться к выпавшим из гнезда птенцам, так как из-за запаха человека родители не примут его обратно. На самом деле птичье обоняние развито гораздо слабее, чем у млекопитающих, и распознавать конкретно присущий человеку запах птицы не способны. Так что аккуратно вернуть птенца в гнездо можно без опасений — другое дело, что они не всегда нуждаются в этой помощи. На земле часто находятся оперившиеся и учащиеся летать птенцы, за которыми наблюдают родители, и лучше оставить их в покое, если их жизни нет прямой угрозы.