Что общего между простофилей и филькиной грамотой?

В славянских языках изначально не было звука «ф», поэтому заимствованные из других языков имена типа Феофан, Феофил, Фалалей часто обретали презрительные формы: Фофан, Фефёла, Фаля, переходя даже в разряд бранных слов. То же случилось с Филей, уменьшительным от Филата и Филиппа: фильками дворяне нередко пренебрежительно называли любых холопов. Отсюда произошло слово «простофиля», а также характеризующее безграмотно составленный документ выражение «филькина грамота».