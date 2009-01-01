В какой стране в библиотеках содержат летучих мышей?

В библиотеке Жуанина при Коимбрском университете в Португалии обитает множество летучих мышей, которые ночью охотятся на вредящих книги насекомых. Полки с книгами работники каждый вечер закрывают листами, а утром убирают помёт летучих мышей. Подобное сотрудничество существует ещё в одной португальской библиотеке, расположенной во дворце Мафра.