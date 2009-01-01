Музей фактов

За какое поведение группу английских женщин прозвали «суфраджитсу»?

За какое поведение группу английских женщин прозвали «суфраджитсу»?

Демонстрации суфражисток начала 20 века, активно боровшихся за избирательные права для женщин, встречали противодействие полиции и обычных мужчин из толпы. Чтобы иметь шансы в уличных драках, суфражистки начали заниматься джиу-джитсу, которое недавно было представлено в Англии и набирало популярность. Вскоре газетчики стали называть таких женщин неологизмом «суфраджитсу».

Источник: Wikipedia / Suffrajitsu

Англия боевые искусства джиу-джитсу суфражистки феминизм

А также: