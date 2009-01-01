За какое поведение группу английских женщин прозвали «суфраджитсу»?

Демонстрации суфражисток начала 20 века, активно боровшихся за избирательные права для женщин, встречали противодействие полиции и обычных мужчин из толпы. Чтобы иметь шансы в уличных драках, суфражистки начали заниматься джиу-джитсу, которое недавно было представлено в Англии и набирало популярность. Вскоре газетчики стали называть таких женщин неологизмом «суфраджитсу».