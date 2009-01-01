Почему после поедания ананаса болит язык?

В ананасах содержится много протеолитического фермента бромелаина, который эффективно расщепляет белки. Именно поэтому после поедания большой порции ананаса болит язык, клетки которого оказываются повреждены. Можно сказать, что когда мы едим ананас, он тоже немного ест нас. Схожий эффект оказывают киви за счёт фермента актинидина и папайя за счёт папаина. Свойства бромелаина и папаина обеспечили их применение в пищевой промышленности для размягчения мяса.