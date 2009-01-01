Какой фрукт был символом богатства в Европе 18—19 веков?

С начала 18 и до середины 19 века в высших европейских обществах наблюдалась ананасомания. Диковинку из американских тропиков научились выращивать в отапливаемых теплицах, однако результат всё равно был очень дорогим — так, стоимость производства одного ананаса в Англии достигала почти 2000 фунтов стерлингов в современном эквиваленте. Ананасы стали символом успеха и богатства, нередко их арендовали для торжественных приёмов просто для демонстрации без поедания. Ананасовые мотивы проявились в искусстве и архитектуре — например, купол павильона-оранжереи шотландских графов Данмор выполнен в виде этого фрукта.