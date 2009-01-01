В названии какого азиатского государства присутствует тавтология?

Название государства Восточный Тимор, расположенного на острове Тимор, тавтологично. Само слово «Тимор» происходит от «timur», индонезийского обозначения востока. Португальские колонисты записали его как «Timor» и добавили к нему прилагательное «восточный», так как западная часть острова принадлежала Индонезии. В итоге название страны можно буквально понять как «восточный восток».