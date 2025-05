В селе Портерс-Лейк, что в канадской провинции Новая Шотландия, есть три расположенные рядом улицы, для придумывания названия которых фантазия жителей, по-видимому, иссякла. Они обозначаются на карте как Эта улица (This street), Та улица (That Street) и Другая Улица (The Other Street).