Какие концептуально разные понятия дали названия Австрии и Австралии?

Названия Австрии и Австралии внешне схожи, однако их этимология связана с различными частями света. Слово «Austria» — это латинизированный вариант немецкого «Österreich», что значит «восточное королевство». Австралия же обязана своим названием латинскому выражению «Terra Australis Incognita», то есть «Неведомая южная земля», которое помещали на карты ещё до географического открытия материка европейцами.