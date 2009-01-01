Какие змеи выработали способность перемещаться на манер колеса?

Тростниковый уж Кантора, небольшая змея с длиной тела до 23 см, способна в случае опасности передвигаться на манер колеса. Наблюдавшие такое поведение учёные оценили скорость перемещения в полтора метра за пять секунд. Причём в отличие от некоторых других похожих локомоций — например, качения вниз по дюнам пустынных пауков — эти змеи совершают движение, поднимая тело в воздух за счёт мускульной силы.