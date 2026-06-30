Какая древняя религия изменила самоописание под влиянием учёного?

В поздней традиции зороастризм приобрёл выраженный дуалистический облик: творцу Ахура-Мазде был противопоставлен злой дух Ангра-Майнью, или Ахриман. В 1862 году немецкий востоковед Мартин Хауг предложил реконструкцию, согласно которой изначальное учение Заратустры было монотеистическим. По его трактовке одного из стихов Авесты, Ангра-Майнью был не равной Богу сущностью, а созданной им эманацией, составляющей пару со Спента-Майнью — добрым творческим духом. Такая интерпретация стала распространяться среди парсов и закрепилась в современной зороастрийской доктрине.