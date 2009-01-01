Что вынесли женщины Вайнсберга, которым позволили выйти из города перед его разрушением?

В 1140 году немецкий городок Вайнсберг, защищаемый Вельфами, был осаждён войсками Гогенштауфенов с королём Конрадом III во главе. Когда дело подходило к концу, король приказал разрушить Вайнсберг и пленить его жителей, но позволил женщинам свободно покинуть стены города со всем, что они смогут унести. Тогда женщины решили вынести на плечах своих мужей, и Конрад дал им уйти, сдержав слово.